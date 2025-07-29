Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Nelsson'un takım arkadaşları ile konuşarak teknik ekibe karşı dolduruşa getirdiği iddia edildi.

YOLLAR AYRILACAK

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Okan Buruk, Victor Nelsson ile yolların ayrılacağını dile getirdi. Galatasaray'da mutsuz olduğu bilinen Norveçli stoper hakkında çıkan son iddia ise ortalığı karıştırdı.

TAKIM ARKADAŞLARININ AKLINI KARIŞTIRDI

Takvim'de yer alan habere göre teknik ekip ile arası uzun zamandır açık olan Victor Nelsson takım arkadaşlarını dolduruşa getiriyor. Bazı oyuncuların, Victor Nelsson ile konuştuktan sonra teknik ekibe karşı tutumlarının değiştiği iddia edildi. Galatasaray'dan ayrılmak için Göztepe ve Samsunspor ile görüşen Victor Nelsson için İtalya'dan da tekliflerin olduğu biliniyor.