Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa finalinin kadrosundan çıkarıldı

Yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray'da ağrıları olan Hakim Ziyech kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

TOPLAM 4 EKSİK

Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in yanı sıra ameliyat olan Oliveira ve Angelino da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Süper Kupa kamp kadrosu;