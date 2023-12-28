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Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa finalinin kadrosundan çıkarıldı

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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, arka adalesinde ağrısı olduğu için Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak Galatasaray'da ağrıları olan Hakim Ziyech kadrodan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Takımın en önemli oyuncularından biri olan Faslı oyuncu, yapılan son 3 idmana katılmadı. Ağrılarının devam ettiğini teknik ekibe ileten tecrübeli yıldız, Arabistan'ta oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

TOPLAM 4 EKSİK

Öte yandan haftalardır sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Davinson Sanchez'in yanı sıra ameliyat olan Oliveira ve Angelino da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-kırmızılıların Süper Kupa kamp kadrosu;

Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa finalinin kadrosundan çıkarıldı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Hakim Ziyech Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Şükrü Polat:

Manchester kalecisi Onana 2 hatali gol yedi. Bu adam yıldız oldu. Sonrası tırt.

Yanıtla48
SAMET TEMAS:

yav he he onana olmasa fbjk gibi 0 çekerdik he. ah onana vah onana

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