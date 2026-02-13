Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi için büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Çocukluk anılarını tazeleyen Akgün, eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi kapsamında büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Çekimler sırasında çocukluk anılarını tazeleyen Yunus Akgün, mahalledeki eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi. Yıldız futbolcunun samimi görüntüleri dikkat çekti.
MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Akgün'ün ziyareti mahallede büyük heyecan yaratırken, genç futbolcuya sevgi gösterisinde bulunuldu. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.