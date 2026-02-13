Haberler

Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi için büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti. Çocukluk anılarını tazeleyen Akgün, eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, belgesel çekimi kapsamında büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Çekimler sırasında çocukluk anılarını tazeleyen Yunus Akgün, mahalledeki eski arkadaşları ve komşularıyla bir araya geldi. Yıldız futbolcunun samimi görüntüleri dikkat çekti.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Akgün'ün ziyareti mahallede büyük heyecan yaratırken, genç futbolcuya sevgi gösterisinde bulunuldu. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

yaw haberin başlığında mahallesine gitti diyorsun bari mahallenin semtin ismini de yazsana kardeşim bi anlamı olsun ????

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

