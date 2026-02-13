Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'da oynadığı Knack Roeselare maçının ardından gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncular ile tribündeki taraftarlar arasında tartışma çıktı.

SES BOMBASI GERGİNLİĞİ

2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Galatasaray, deplasmanda Knack Roeselare'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin son anlarında Galatasaray tribünlerinin bulunduğu bölümden ses bombası atıldığı belirtildi. Patlama sonrası Stephen Maar ve Roamy Alonso'nun tribündeki bazı taraftarlarla sözlü tartışma yaşadığı görüldü.

ALONSO ŞİŞE FIRLATTI

Ekranlara yansıyan görüntülerde Roamy Alonso'nun tribüne doğru dolu bir su şişesi fırlattığı anlar dikkat çekti. Teknik heyetin araya girmesiyle gerginliğin büyümesi önlendi. Galatasaray HDI Sigorta, gruptaki altıncı ve son maçında 18 Şubat'ta Polonya ekibi Bogdanka Luk Lublin'e konuk olacak.