Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Knack Roeselare'ye 3-2 yenilen Galatasaray'da maç sonu tribün gerginliği yaşandı; Roamy Alonso'nun taraftarlara su şişesi fırlattığı anlar gündem oldu.

  • Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncusu Roamy Alonso, CEV Şampiyonlar Ligi maçında tribüne dolu bir su şişesi fırlattı.
  • Galatasaray'ın Knack Roeselare'ye 3-2 mağlup olduğu maçın son anlarında tribünden ses bombası atıldı.
  • Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçını 18 Şubat'ta Bogdanka Luk Lublin ile oynayacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'da oynadığı Knack Roeselare maçının ardından gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı oyuncular ile tribündeki taraftarlar arasında tartışma çıktı.

SES BOMBASI GERGİNLİĞİ

2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Galatasaray, deplasmanda Knack Roeselare'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin son anlarında Galatasaray tribünlerinin bulunduğu bölümden ses bombası atıldığı belirtildi. Patlama sonrası Stephen Maar ve Roamy Alonso'nun tribündeki bazı taraftarlarla sözlü tartışma yaşadığı görüldü.

ALONSO ŞİŞE FIRLATTI

Ekranlara yansıyan görüntülerde Roamy Alonso'nun tribüne doğru dolu bir su şişesi fırlattığı anlar dikkat çekti. Teknik heyetin araya girmesiyle gerginliğin büyümesi önlendi. Galatasaray HDI Sigorta, gruptaki altıncı ve son maçında 18 Şubat'ta Polonya ekibi Bogdanka Luk Lublin'e konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
