Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı

Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç yazılı forma giydi. Yıldız oyuncu, sahneye çıkışının ardından ''Fener ağlama'' şeklinde tezahüratta da bulundu.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da yüz binlerce taraftarı önünde 25. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

ICARDI ALİ KOÇ YAZILI FORMA GİYDİ

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kutlama sırasında giydiği forma dikkat çekti. Icardi, arkasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyerek kameralara poz verdi.

Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı

'FENER AĞLAMA'

Yıldız oyuncu daha sonrasında şampiyonluk kutlamasında sahneye 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde çıktı. Mikrofonu eline alan ve taraftarlara tezahürat yapan Icardi, yüz binlerce kişinin önünde 'Fener ağlama' diye bağırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Alagavata bakın hele

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

adam küfür etmemiş kinayeli bir söz söylemiş ne var bunda

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Haber Yorumlarıatifb1212:

böyle böyle gs dan paraları götürüyor ??

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Sen boynuzlarini bileyle. Başka bir halt bildiğin yok g@vat

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Gavat GS’yi bir Ali Koç tshirt’u giyerek sikmeye devam ediyor ve GS’liler buna alkış tutuyor

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