Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Ali Koç yazılı forma giydi. Yıldız oyuncu, sahneye çıkışının ardından ''Fener ağlama'' şeklinde tezahüratta da bulundu.
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da yüz binlerce taraftarı önünde 25. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
ICARDI ALİ KOÇ YAZILI FORMA GİYDİ
Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kutlama sırasında giydiği forma dikkat çekti. Icardi, arkasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyerek kameralara poz verdi.
'FENER AĞLAMA'
Yıldız oyuncu daha sonrasında şampiyonluk kutlamasında sahneye 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde çıktı. Mikrofonu eline alan ve taraftarlara tezahürat yapan Icardi, yüz binlerce kişinin önünde 'Fener ağlama' diye bağırdı.