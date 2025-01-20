Galatasaray'ın yıldız transferi Solskjaer'in iki dudağının arasında

Ara transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi da Paris Saint Germain'in tecrübeli stoperi Milan Skriniar. Sarı-kırmızılıların kiralamak istediği Skriniar transferine hem rakip hem de engel çıktı.

TOTTENHAM TALİP OLDU

Slovak futbolcuya Tottenham Hotspur'un da talip olduğu ileri sürüldü. Micky van de Ven ve Cristian Romero'nun sakatlıkları nedeniyle teknik direktör Ange Postecoglou defansa takviye yapmak istiyor. TBR Football'un haberine göre; İngiliz ekibi, Skriniar'ı transfer etmek için harekete geçti ve futbolcuyu Kuzey Londra'ya getirme olasılıklarını araştırmaya başladı.

KİRALIK GİTMESİ ZOR

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı transfer etme yarışında Tottenham'ın önünde yer aldığı vurgulanırken, PSG'nin tecrübeli oyuncusunu kiralık olarak göndermesinin ise zor olduğu kaydedildi. Fransız kulübü, Ligue 1'deki "Takımlar en fazla 6 futbolcusunu kiralık gönderebilir" sınırlaması nedeniyle mevcut kiralık futbolcularını satarak bu sorunu aşabilir.

BU İSİMLERDEN BİRİNİN SATILMASI LAZIM

PSG'de şu anda Xavi Simons (Leipzig), Renato Sanches (Benfica), Juan Bernat (Villarreal), Cher Ndour ( Beşiktaş ), Carlos Soler (West Ham) ve Nordi Mukiele (Leverkusen) olmak üzere altı oyuncu kiralık olarak forma giyiyor. Ligue 1 devi, Soler'i indirimli bir anlaşmayla West Ham'a teklif etti ancak İngiliz takımındaki teknik direktör değişikliğinin ardından bu transfer pek mümkün görünmüyor.

EN YÜKSEK İHTİMAL NDOUR'DA

Haber detayında yer alan iddiaya göre; ara transfer döneminde satılma ihtimali en yüksek olan futbolcu ise Cher Ndour. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ndour'a İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyor. Ndour ya da başka bir kiralık futbolcunun satılmasına kadar Skriniar, PSG'den kiralık olarak ayrılamayacak.

KARARI SOLSKJAER VERECEK: BEŞİKTAŞ GÖNDEREBİLİR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın orta sahadaki fazlalık ve yabancı kontenjanında yer açmak istemesi nedeniyle Cher Ndour'un kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü iddia edilmişti. Ndour'un geleceğinde son kararı yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların genç oyunucuyu PSG'ye geri gönderir ve Fransız ekibi de İtalya'dan talipleri olan Ndour'u satarsa Skriniar'ın Galatasaray'a transferi gerçekleşebilir.