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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
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Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gördü.

Geçen sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'den ayrılan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM YAPTI

Michy Batshuayi'nin bir arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımında üzerinde Fenerbahçe forması olduğu görüldü. Belçikalı futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken kısa süre içinde de gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe forması giyip paylaşım yaptı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Michy Batshuayi Galatasaray Fenerbahçe Instagram Futbol Spor

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Yorumlar (3)

İbrahim Demirel:

Çok yetenekli bir oyuncu ama aklı zayıf.

1
0
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Mesut Aydın:

Cami duvarına

0
0
yanıtYanıtla
uğur uzun:

??????

0
0
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