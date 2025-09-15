Haberler

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi olan Leroy Sane, sezon başından bu yana beklenen performansı gösteremeyerek taraftarları endişelendirdi. Sarı-Kırmızılı formayla 5 lig maçına çıkan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Sane'nin fiziksel olarak hazır olmadığı ve takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki flaş ismi Leroy Sane, Süper Lig'de sergilediği performansla camiada endişe yarattı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, şu ana kadar Galatasaray formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

CAMİADA ENDİŞE HAKİM

Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftada sergilediği etkisiz görüntüyle dikkat çekti. Fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi

KRİTİK SÜREÇ

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet, Alman yıldızın kısa sürede toparlanmasını bekliyor. Şampiyonluk hedefinde önemli rol oynaması beklenen Sane'nin göstereceği performans, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
CHP kurultay iptali davası ertelendi

CHP kurultay iptali davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi, Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası etkisi
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay kesinti yapılacak
Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.