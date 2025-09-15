Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarı endişelendirdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki flaş ismi Leroy Sane, Süper Lig'de sergilediği performansla camiada endişe yarattı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane, şu ana kadar Galatasaray formasıyla beklentilerin uzağında kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.

CAMİADA ENDİŞE HAKİM

Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftada sergilediği etkisiz görüntüyle dikkat çekti. Fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor.

KRİTİK SÜREÇ

Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik heyet, Alman yıldızın kısa sürede toparlanmasını bekliyor. Şampiyonluk hedefinde önemli rol oynaması beklenen Sane'nin göstereceği performans, sezonun geri kalanı için kritik önem taşıyor.