Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın transfer sürecinde büyük ilerleme kaydettiği ve anlaşma sağladığı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Napoli maçının son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın 90+7. dakikasında Hollandalı oyuncu, Kopenhag savunmasının sert müdahalesi sonucu ciddi bir darbe aldı. Lang, maçın bitiş düdüğü sonrasında sekerek soyunma odasına gitti ve bu durum, sağlık durumu hakkında endişe yarattı.
NOA LANG TALİHSİZ SAKATLIK YAŞADI
Galatasaray'ın transferinde büyük aşama kaydettiği ve anlaşma sağladığı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag-Napoli karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirdi. Mücadelenin son anlarında yaşanan pozisyon sonrası Hollandalı oyuncu acılar içinde yerde kaldı.
SON SANİYELERDE CİDDİ MÜDAHALE
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken, maçın 90+7. dakikasında Lang, Kopenhag savunmasının sert müdahalesiyle ciddi bir darbe aldı. Pozisyonun ardından oyun uzun süre durdu.
SEKEREK SAHAYI TERK ETTİ
Darbe sonrası bir süre yerden kalkamayan Noa Lang, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına sekerek gitti. Bu görüntü, oyuncunun sağlık durumu hakkındaki endişeleri artırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Maç sonrası kameralara yansıyan görüntülerde Lang'ın yürümekte zorlandığı ve ciddi ağrı yaşadığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Galatasaray taraftarları arasında da tedirginliğe yol açtı. Oyuncunun durumu hakkında şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.