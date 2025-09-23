Haberler

Galatasaray'ın Yeni Transferi Singo: 'Takım Arkadaşlarım Beni İyi Karşılıyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Singo, Konyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından havanın olumlu olduğunu ve takımın başarılı sonuçlar alacağına inandığını ifade etti.

GALATASARAY'ın yeni transferlerinden Wilfried Singo, "Hem takım olarak iyi oynadık hem de Abdülkerim'le sahada iyi bir ikili olduk" dedi.

Galatasaray'ın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Wilfried Singo açıklamalarda bulundu.

RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fildişi Sahilli savunmacı, farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliğine dikkat çekerek, "Benim bir tercihim yok. Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım. Takım arkadaşlarım, bana çok iyi şekilde yaklaşıyor. Sanki çok uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Üzerinde baskı olmadığını söyleyen Singo sözlerini şöyle noktaladı:

"Üzerimde bir baskı oluşmuyor. Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Beni ileride göreceksiniz çok daha iyi olacağım. Çalışmanız lazım. Çalışmanın meyvesinde sonuç elde ediliyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Jose Mourinho'dan Ali Koç cevabı: Seçimi kazanamamasına üzüldüm

Kendisini gönderen Ali Koç'un seçimi kazanamamasına dediği şey olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan 6 puanlık fark için açıklama

6 puanlık fark için açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.