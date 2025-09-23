Galatasaray'ın Yeni Transferi Singo: 'Takım Arkadaşlarım Beni İyi Karşılıyor'

GALATASARAY'ın yeni transferlerinden Wilfried Singo, "Hem takım olarak iyi oynadık hem de Abdülkerim'le sahada iyi bir ikili olduk" dedi.

Galatasaray'ın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Wilfried Singo açıklamalarda bulundu.

RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fildişi Sahilli savunmacı, farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliğine dikkat çekerek, "Benim bir tercihim yok. Benim için mevki fark etmiyor. Hoca ne derse ben ona göre oynarım. Ben, sadece takıma yardım etmek için buradayım. Takım arkadaşlarım, bana çok iyi şekilde yaklaşıyor. Sanki çok uzun zamandır buradaymışım gibi bir hava var. Umarım bunun sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Üzerinde baskı olmadığını söyleyen Singo sözlerini şöyle noktaladı:

"Üzerimde bir baskı oluşmuyor. Benim için önemli olan sahada performans göstermek. Hem takımın hem de benim performansım önemli. Transfer dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşuyor. Beni ileride göreceksiniz çok daha iyi olacağım. Çalışmanız lazım. Çalışmanın meyvesinde sonuç elde ediliyor. Saha içerisinde fiziği iyi olan hücum oyuncuları oluyor. Siz iyi çalıştıktan sonra da gerisi geliyor."