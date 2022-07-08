Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli - Haberler

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Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak ve sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katılacak. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Porto forması giyen Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve futbolcunun senelik 2 milyon 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeliSergio Oliveira

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçen sezonun yarısını Porto'da yarısını da Roma'da geçiren Oliveira, Portekiz Ligi'nde 13 maçta 2 gol attı. 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da ise 14 maçta 2 gol-1 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giyen futbolcu 1 gol atarken, Konferans Ligi'nde mücadele ettiği 5 maçta ise yine 1 kez fileleri havalandırdı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Porto Roma Spor Haberler

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