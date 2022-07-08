Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'da! İşte bonservis bedeli

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Porto forması giyen Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bu transfer için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve futbolcunun senelik 2 milyon 700 bin euro kazanacağı belirtildi.

Sergio Oliveira

GEÇEN SEZON KARNESİ

Geçen sezonun yarısını Porto'da yarısını da Roma'da geçiren Oliveira, Portekiz Ligi'nde 13 maçta 2 gol attı. 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A'da ise 14 maçta 2 gol-1 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta forma giyen futbolcu 1 gol atarken, Konferans Ligi'nde mücadele ettiği 5 maçta ise yine 1 kez fileleri havalandırdı.

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