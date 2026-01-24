Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang tribünde

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang tribünde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollandalı futbolcu Noa Lang, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Cuma günü İstanbul'a gelen Lang, Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı. Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.

Cuma günü İstanbul'a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

75. dakikaya kadar önde olan Bayern son anlarda darmadağın oldu
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Fenerbahçe ile anılması yetti! Marmoush, 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı

Fenerbahçe ile anılması yetti! 5 dakikada bu sezon bir ilki başardı