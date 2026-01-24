Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang tribünde
Hollandalı futbolcu Noa Lang, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Cuma günü İstanbul'a gelen Lang, Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti.
Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, müsabakanın kadrosuna yer almadı. Lang, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı tribünden izledi.
Cuma günü İstanbul'a gelen Noa Lang, İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor