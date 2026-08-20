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Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a Getirdi

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Galatasaray’ın yeni transferi Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, ismi uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple anılan 21 yaşındaki Rus oyuncu Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, on numara pozisyonunda oynayan Aleksey Batrakov ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Batrakov, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Genç oyuncuyu taşıyan özel uçak, öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Batrakov, pasaport kontrollerinin ardından kendisi için hazırlanan özel araca binerek alandan ayrıldı. Rus oyuncu, kendisini karşılamaya gelen az sayıdaki Galatasaray taraftarına üçlü çektirdi.

Aleksey Batrakov'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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