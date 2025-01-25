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Galatasaray'ın Yeni Transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor Maçında İlk Kez Sahada

Galatasaray'ın Yeni Transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor Maçında İlk Kez Sahada
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, yeni transferi Ahmed Kutucu maça yedekten dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'dan 5.9 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray yeni transferi Ahmed Kutucu, Konyaspor maçıyla sarı-kırmızılılarda ilk karşılaşmasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da ilk kez süre aldı. Müsabakaya yedek başlayan Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

24 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'dan 5 milyon 962 bin 500 Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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