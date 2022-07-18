Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu için kombine genel satışını başlattı. Buna göre, en ucuz kombine bilet 2 bin TL, en pahalı kombine bilet ise 10 bin TL oldu.
Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı. Geçtiğimiz haftalarda kombine bilet yenileme dönemini başlatan sarı kırmızılılar bugünden itibaren biletleri genel satışa sundu.
EN UCUZ KOMBİNE BİLET 2 BİN TL
Galatasaray'da kombineler 9 farklı kategoride satışa sunuldu. Dokuz kategorinin en ucuz bileti 2 bin TL oldu. En pahalı kombine biletin fiyatı ise 10 bin TL.