Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu için kombine genel satışını başlattı. Buna göre, en ucuz kombine bilet 2 bin TL, en pahalı kombine bilet ise 10 bin TL oldu.

Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı. Geçtiğimiz haftalarda kombine bilet yenileme dönemini başlatan sarı kırmızılılar bugünden itibaren biletleri genel satışa sundu.

Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi

EN UCUZ KOMBİNE BİLET 2 BİN TL

Galatasaray'da kombineler 9 farklı kategoride satışa sunuldu. Dokuz kategorinin en ucuz bileti 2 bin TL oldu. En pahalı kombine biletin fiyatı ise 10 bin TL.

Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title