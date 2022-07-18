Galatasaray'ın yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu! İşte fiyat listesi

Galatasaray'da 2022-23 Sezonu kombine genel satış başladı. Geçtiğimiz haftalarda kombine bilet yenileme dönemini başlatan sarı kırmızılılar bugünden itibaren biletleri genel satışa sundu.

EN UCUZ KOMBİNE BİLET 2 BİN TL

Galatasaray'da kombineler 9 farklı kategoride satışa sunuldu. Dokuz kategorinin en ucuz bileti 2 bin TL oldu. En pahalı kombine biletin fiyatı ise 10 bin TL.