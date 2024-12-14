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Galatasaray, yeni Muslera'sını buldu

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Galatasaray, yeni kaleci arayışlarını sürdürüyor. Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer, sarı-kırmızılıların transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Werder Bremen'in kalecisi Michael Zetterer.

ASLAN RADARA ALDI

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Michael Zetterer'le ilgilendiği belirtildi. Deneyimli kalecinin sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasında olduğu aktarıldı.

Werder Bremen'ın genç kalecisi Mio Backhaus'u ilerleyen dönemde takımın birinci kalecisi olmasının istenmesinden dolayı Zetterer'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

Galatasaray, yeni Muslera'sını buldu

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve 2015'te Werder Bremen'e transfer olan Michael Zetterer, SK Austria Klagenfurt ve PEC Zwolle takımlarında kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki kaleci, kalesinde 25 gol görürken dört maçta gole izin vermedi.

Galatasaray, yeni Muslera'sını buldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Galatasaray'a bir daha Muslera gibi kaliteli ve karakterli bir kaleci gelmez!

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