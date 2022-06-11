Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, seçim zaferi sonrası kürsüden seslendi: Size bir vaadim var - Haberler

Galatasaray'da aylardır beklenen seçimin galibi Dursun Özbek oldu. 23 Mayıs 2015'te sarı-kırmızılı kulübün 36. başkanı olarak göreve gelen Dursun Özbek, 23 Ocak 2018'de başkanlığı Mustafa Cengiz'e bırakmıştı. Özbek, 4 yılın ardından tekrar Galatasaray başkanlığına seçildi.

"HARİKA BİR GÜNDÜ"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Özbek, yaptığı konuşmada, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim. Seçim, Galatasaray'ın demokrasi şölenidir, bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

"GALATASARAY'A SEVGİ İKLİMİNİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Galatasaray'a barışı getirmek istediğini belirten Özbek, "Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var sevgili Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artık barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." şeklinde konuştu.

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