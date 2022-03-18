Galatasaray'ın yediği goldeki detay Torrent'i çıldırttı: Bu kuralı anlamıyorum

Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Torrent'in açıklamaları şöyle:

KURALA İSYAN ETTİ

"Öncelikle oyuncularımızdan, taraftarımızdan gurur duyuyorum. İnanılmaz bir taraftarımız var. Taraftarımızın desteğiyle her zaman eşit oynama şansını yakaladık. Pedri'nin bireysel çabasıyla ilk golü atıp beraberliği yakaladılar. Önü çok açık ve çok yetenekli bir oyuncu. İkinci gol ise ilginç, ben o kuralı anlamıyorum, 10 kişi olduğumuz halde sahada,oyuncumuz dışarıdaydı ve hakem devam etmesi gerektiğini söyledi kurallara uyarak, ikinci golü yedik.

"GALATASARAY'IN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

Bence takım doğru yolda ilerliyor, bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Süper Lig'de olabilecek en yüksek seviyede ligi bitirmeye çalışacağız. Oyuna sonradan giren Olimpiu Morutan ve Halil Dervişoğlu sahada kendini gösterdi. Oyuncuların hepsinden memnunum. Galatasaray'ın ne demek olduğunu gösterdiler."

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