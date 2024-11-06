Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı

Dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak transfer piyasasını sarsan Galatasaray, Nijeryalı golcünün Napoli'de bulunan bonservisini almak için harekete geçti. Bu transferi gerçekleştirmek için gözünü karartan sarı-kırmızılıların, mutlu sona ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceği ortaya çıktı. Tarihi operasyon için resmen harekete geçildi.

50 MİLYON EURO VE BARIŞ ALPER YILMAZ

25 yaşındaki yıldız forvet "Bonservisimi alın" deyince Özbek, yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin" dedi. Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden başkan Özbek, İtalyan ekibinin kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz'ı koz olarak kullanmak istiyor. Cimbom, 50 milyon euro ve Barış Alper Yılmaz karşılığında gerçekleştirilecek tarihi bir operasyonla bu transfer bitebilir.

DURSUN ÖZBEK'İN OSIHEN SÖZLERİ

Dursun Özbek, Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağıyla ilgili "Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız" ifadelerini kullanmıştı.

NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz" demişti.

OSIMHEN'İN GALATASARAY RAKAMLARI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 4 gol 4 asistle oynayan Nijeryalı golcü, toplamda 8 gole direkt etki etti. 25 yaşındaki forvetin İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.