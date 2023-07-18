Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımı oldu.

2023-2024 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi de belli oldu. İlk maçta Kuzey Makedonya ekibi Struga ile sahasında golsüz berabere kalan Zalgiris Vilnius, rövanş mücadelesini 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 2. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşirken, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Tarafların bu turdaki ikinci maçı ise 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL