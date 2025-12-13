Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi
Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferinde sürpriz bir isimle gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, geçmiş dönemlerde de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi yeniden transfer listesine ekledi. Cimbom, yıldız isim için resmi temaslara başladı.
- Galatasaray, orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi transfer etmek istiyor.
- Galatasaray, Guendouzi için resmi temaslara başladı.
- Matteo Guendouzi, bu sezon Lazio'da 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Okan Buruk yönetimindeki Süper Lig devi Galatasaray'da orta saha transferinde gündeme sürpriz bir isim geldi.
ROTA YENİDEN GUENDOUZI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, geçmiş dönemlerde de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.
TEMASLARA BAŞLANDI
Sarı-kırmızılıların, Fransız futbolcuyu transfer listesine eklediği ve resmi temaslara resmen başladığı vurgulandı. İlerleyen günlerde transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Matteo Guendouzi, Lazio'nun Galatasaray ile oynadığı maçta çeşitli bazı hareketleri nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Lazio'da 13 karşılaşmaya çıkan yıldız orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atarken, 1 golün de asistini yaptı.