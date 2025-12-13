Haberler

Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi
Süper Lig devi Galatasaray, orta saha transferinde sürpriz bir isimle gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, geçmiş dönemlerde de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi yeniden transfer listesine ekledi. Cimbom, yıldız isim için resmi temaslara başladı.

Okan Buruk yönetimindeki Süper Lig devi Galatasaray'da orta saha transferinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

ROTA YENİDEN GUENDOUZI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, geçmiş dönemlerde de kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

TEMASLARA BAŞLANDI

Sarı-kırmızılıların, Fransız futbolcuyu transfer listesine eklediği ve resmi temaslara resmen başladığı vurgulandı. İlerleyen günlerde transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Matteo Guendouzi, Lazio'nun Galatasaray ile oynadığı maçta çeşitli bazı hareketleri nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lazio'da 13 karşılaşmaya çıkan yıldız orta saha, bu müsabakalarda 2 gol atarken, 1 golün de asistini yaptı.

