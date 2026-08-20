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Galatasaray'ın yıldız adayı İstanbul'da

Galatasaray'ın yıldız adayı İstanbul'da
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı genç yıldız, geçen sezon Lokomotiv Moskova'da 28 maçta 13 gol atmıştı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 21 yaşındaki Rus futbolcu Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan ailesiyle kalkan uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Batrakov'u sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri ve taraftarları karşıladı.

Rus futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisi ve ailesi için tahsis edilen özel araçla havalimanından havaalanından ayrıldı.

Aleksey Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 13 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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