Galatasaray'ın son 16'ya kalma ihtimalini güncellediler
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın tur atlama ihtimali büyük ölçüde arttı. Football Meets Data'nın simülasyonlarına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklandı. İtalyan temsilcisi Juventus'un tur şansı ise yüzde 14'te kaldı. Galatasaray, rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının tamamlanmasının ardından üst tura yükselme olasılıkları yeniden hesaplandı. Rams Park'ta Juventus'u 5-2'lik skorla geçen Galatasaray, rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.
Football Meets Data'nın güncel simülasyonlarına göre Galatasaray'ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklandı. İtalyan temsilcisi Juventus'un tur şansı ise yüzde 14'te kaldı.
Diğer eşleşmelerde ise tablo şu şekilde oluştu:
- PSG: Yüzde 96
- Real Madrid: Yüzde 90
- Borussia Dortmund: Yüzde 87
- Galatasaray: Yüzde 86
- Juventus: Yüzde 14
- Atalanta: Yüzde 13
- Benfica: Yüzde 10
- Monaco: Yüzde 4
İlk maçta elde ettiği farklı galibiyetle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, İtalya'da oynanacak rövanş öncesi istatistiklere de yansıyan ciddi bir avantajın sahibi oldu.