Galatasaray'ın şampiyonluk anısına hatıra para basıldı

Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 23. şampiyonluğun anısına hatıra parası basıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.