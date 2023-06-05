Galatasaray'ın şampiyonluk anısına hatıra para basıldı
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Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 23. şampiyonluğun anısına hatıra parası basıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 23. şampiyonluğun anısına hatıra parası basıldı.
Nef Stadyumu'nda düzenlenen hatıra paralarının basın toplantısına, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.İlk olarak konuşan Dursun Özbek, şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok güzel bir günün gecesindeyiz. Geçen hafta şampiyon olmuştuk, bu hafta da şampiyonluğumuzun tescilini yaptık. Galatasaray 4 yıldızıyla Süper Lig'in generalidir. Bugün de ikinci ve üçüncü olacakların kararını verdik. Son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.Özbek, şampiyonluktan dolayı sarı-kırmızılı camiayı kutlayarak, "Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Şimdi sıra orada. Avrupa'da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek, gidecek. Buradan Darphane'ye teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hatıra paraları basıyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak çok önemiydi" dedi.Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ise Galatasaray'ı tebrik ederek, şunları söyledi;"Benim için de çok özel bir gün. Son 3 yıldır biz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü olarak şampiyonluk hatıra paralarını basıyoruz. Bu yıl benim de taraftarı olduğum Galatasaray'ın 2023'te 23. şampiyonluğuna ulaşması benim için de özel bir anı oldu. Biz kulübümüzün kuruluşunun yılını baz aldık ve 1905 adet bronz, 1905 adet gümüş, 1905 adet altın kaplama ve 1905 adet de üçlü set bastırdık."Teknik direktör Okan Buruk ise çok değerli bir hediye aldıklarını ve paraların Galatasaraylılar için güzel bir anı olacağını vurguladı.Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da şampiyonluktan dolayı yaşadıkları mutluluğu sözlerine ekleyerek, "Dursun Özbek ve Erdin Timur yönetiminde çok iyi çalışmaya devam edeceğiz. Bu aile ortamını sürdürerek, çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim" şeklinde konuştu.Kerem Aktürkoğlu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmalarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Bu anlamı hediye için de teşekkür ederiz. Elimizde tutacağız, inşallah ileride değerlenir" dedi.Tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis de önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Hocama, başkanımıza ve Erden Bey'e çok teşekkür ederim. Takıma yeni bir enerji getirdiler ve Galatasaray ruhunu tekrardan ortaya koyduk. Burada bütün derbileri kazandık. Her ne kadar ben devam edemesem de seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. Galatasaray büyük bir takım, formasını giydiğim için her zaman gurur duydum" diye konuştu.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, toplantıya katılanlara hatıra paraları hediye etti.- İstanbul