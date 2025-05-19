Galatasaray'ın Şampiyonluğunda Düzce'de Dostluk Kutlaması

- Galatasaray'ın şampiyonluğunda dikkat çeken kutlama

DÜZCE - Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların da yer alması dikkat çekti.

Galatasaray bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Düzce'de binlerce taraftar sokaklara döküldü. Sarı kırmızı bayrak ve formaları ile Anıtpark meydanını dolduran taraftarlar tezahüratlar ve meşaleler ile şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Düzce'de şampiyonluğu kutlayanlar arasında dikkat çeken iki taraftar da yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar omuzlara çıkartılarak, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi ve şampiyonluğu beraber kutladı.