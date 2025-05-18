Galatasaray'ın Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı
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Yalova'da Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 taraftar tarafından meşaleler ve tezahüratlarla kutlandı. Bazı taraftarlar konvoy yaparak şehir turu attı.

YALOVA'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu Yalova'da coşkuyla kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Bazı taraftarlar da konvoy yaparak şehir turu attı. Yaklaşık 500 kişinin toplandığı meydanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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