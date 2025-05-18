Galatasaray'ın Şampiyonluğu Yalova'da Coşkuyla Kutlandı

YALOVA'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu Yalova'da coşkuyla kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Bazı taraftarlar da konvoy yaparak şehir turu attı. Yaklaşık 500 kişinin toplandığı meydanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.