Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı
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- Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'ta coşkuyla kutlandı

UŞAK - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir grup taraftar ise kutlama alanına Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak getirdi.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Ligi'nin bitimine iki hafta kala üst üste 3'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray toplamda da 25. şampiyonluğuna ulaştı. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Kayserispor'la karşılaştığı mücadele öncesi Uşak'ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar ve kornalar eşliğinde şampiyonluk coşkusunun eşlik etti. Bir grup taraftarın ise Fenerbahçe tabutunu omuzlarında taşıyarak tezahüratlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirmesi dikkat çekti.

Öte yandan, kutlamada bazı Fenerbahçe tarafları da üçlü çektirerek kutlamalara dahil olurken polis ekipleri ise kutlamalar esnasında geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Spor
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