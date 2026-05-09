Haberler

Trabzonlu taraftar Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Kocaeli'de taraftarlar sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Hem Galatasaray hem de diğer takım taraftarları birlikte eğlenerek bu anı paylaştı.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Kocaeli'de taraftarlar sokağa döküldü. Sokaklar adeta kırmızı sarıya bürünürken, kutlamaya katılan bir Trabzon taraftarı, "Çok güzel bir duygu. Hayatımda bir kez şampiyonluk yaşadım" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitmesiyle kırmızı-sarı taraftarlar Kocaeli'de sokaklara döküldü. Sokaklar, meşalelerle adeta kırmızı-sarıya boyandı. Taraftarlar, marşlar söyleyerek sokağı adeta inletti. Taraftarlar, ellerinde bayrakla konvoy eşliğinde şehri turladı. Müzik eşliğinde eğlenen grup arasında Trabzon ve Fenerbahçe taraftarı da yer aldı. Duygusunu dile getiren Trabzonlu taraftar Behlül Fatih Fil, "Çok güzel bir duygu. Hayatımda bir kez şampiyonluk yaşadım. Seneye inşallah biz şampiyon alacağız. Çok keyifli bir duyguymuş" dedi.

Bir Fenerbahçeli taraftar ise, "Galatasaraylı değilim ve onları da sevmiyorum ama onların kutlamalarına katıldım" diye konuştu.

6 yaşındaki Galatasaraylı taraftar, "Çok güzel yendik. Bir dahaki seneye de yeneceğiz. Benim kaçıncı şampiyonluğum bilmiyorum. Bir tane de yıldızım var. Fenerbahçe kötü durumda. Diğer seferde yenemeyecek" diyerek doyasıya eğlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Trump, İtalya ile köprüleri attı: İhtiyacımız olduğunda yanımızda değildiniz

Trump, bir Avrupa ülkesi ile daha köprüleri attı: Askerleri çekiyor

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu