Galatasaray'ın Şampiyonluğu Malatya'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Malatya'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray, 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu Kayserispor'u mağlup ederek garantiledikten sonra Malatya'da büyük bir kutlama gerçekleştirildi. Taraftarlar, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutlayarak konvoylar oluşturdu.

GALATASARAY'ın 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonluğu Malatya'da coşku ile kutlandı.

2024-2025 Süper Lig sezonu şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala Kayserispor'u mağlup ederek garantileyen Galatasaraylı taraftarlar Malatya'da şampiyonluğu coşku ile kutladı. Merkez Kapalı Çarşı üzerinde ve kentin birçok noktasında toplanan sarı kırmızılı taraflar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı kırmızı bayraklar araçları ile konvoy oluşturdular.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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