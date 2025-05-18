Galatasaray'ın Şampiyonluğu İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu İzmir'de Coşkuyla Kutlandı
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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, İzmir'de yoğun kutlamalarla karşılandı. Taraftarlar Gündoğdu Meydanı'nda toplanarak, meşaleler yakıp tezahüratlar yaptı.

SÜPER Lig'de 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle bitime 2 hafta kala 25'inci şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray'ın zaferi tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de coşkuyla kutlandı. Kayserispor maçının bitimine yakın İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda toplanmaya başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar araçlarıyla şampiyonluk turu attı. Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan binlerce Galatasaraylı özellikle ezeli rakip Fenerbahçe ile sarı-lacivertli yönetime göndermelerde bulundu.

Davul zurna eşliğinde göbek atan Galatasaraylıların birçoğunun sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'le özdeşleşen yüz maskesini takması dikkat çekti. Galatasaraylılar takımda kiralık olarak forma giyen Osimhen'in bonservisinin alınması için, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezüratı yaptı. Bazı Galatasaraylılar kutlamalara Fenerbahçe'ye, "Yapı" göndermesi olarak, "Derin Galatasaray" pelerinleriyle katıldı. Bazı taraftarlar da evcil hayvanlarıyla birlikte meydana indi. İzmir'deki kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken kentte yoğun araç konvoyları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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