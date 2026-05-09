Edirne ve Tekirdağ'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı / Fotoğraf eklendi

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Edirne ve Tekirdağ'da taraftarlar, meşalelerle ve bayraklarla kutlamalar yaptı.

Mehmetcan ARSLAN/ EDİRNE- TEKİRDAĞ, - GALATASARAY'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmesi, Edirne ve Tekirdağ'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu elde etmesi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Tekirdağ'da ellerinde bayraklarla çıkan taraftarlar, kent merkezi ve sahil bölgesinde kutlamalara başladı. Araçlarıyla konvoy oluşturan çok sayıda taraftar, uzun süre cadde ve sokaklarda tur attı.

Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda marşlar ve tezahüratlar gece boyunca yankılandı. Özellikle sahil güzergahında yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ellerinde meşaleler ve sarı-kırmızı bayraklarıyla Atatürk Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Marşlar söyleyip tezahüratlar yapan taraftarlar, uzun süre meydanda kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla şehir turu atarak konvoy oluşturdu. Kornalar ve meşaleler eşliğinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar sırasında bir grubun Fenerbahçe tabutu taşıdığı görüldü. Polis ekipleri ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

EDİRNE'DE KUTLAMALAR

Edirne'de sarı-kırmızılı taraftarlar Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler taşıyan taraftarlar Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, araçları ile konvoy oluşturanlar da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
