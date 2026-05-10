Çorum'da Galatasaray taraftarlar sokakları bayram yerine çevirdi

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Çorum'da ve Alaca ilçesinde binlerce taraftar sokaklara döküldü. Kadeş Barış Meydanı ve şehrin ana caddelerinde bir araya gelen her yaştan vatandaş, şampiyonluğu meşaleler ve tezahüratlarla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesiyle Çorum'da ve Alaca ilçesinde taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerindeki bayraklar ve formalarla sokaklara akın etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların merkezi olan Kadeş Barış Meydanı'nda marşlar eşliğinde doyasıya eğlendi. Şehrin en işlek caddelerinde yüzlerce araçla konvoylar oluşturuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklarla süslenen araçlarıyla şehir turu attı.

"İyi ki Galatasaraylıyız"

Maç sonrasında sokağa çıkarak kutlamalara katılan Cüneyt Çeltek, "Çok mutluyuz şu anda duygularımı anlatamıyorum. İyi ki Galatasaraylıyız. Çok teşekkür ediyorum babama anneme. Ben babadan Galatasaraylıyım. Evlatlarımda benimle birlikte bu takımı tutuyorlar. Tüm Galatasaray oyuncularına ve camiasına bizlere bu duyguyu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İlklerin takımı Galatasaray"

Büyük sevinç yaşadığını ifade eden Engin Sadık Öz de, "Bu sene oğlumun 4. şampiyonluğu, doğdu doğalı şampiyonluk kutluyor. Seneye inşallah 5. şampiyonluğu kutlayacağız üst üste. İlklerin takımı Galatasaray. Alkışlayalım" diye konuştu.

Dört kez üst üste şampiyon olmanın bir kez daha gururunu yaşadığını söyleyen UltrAslan Taraftar Grubu Çorum Koordinatörü olan Mustafa Dalkıç ise, "Gururluyuz ve mutluyuz dört sene üst üste şampiyon olmanın gururu bir kez daha yaşıyoruz. Seneye beşinci kez şampiyon olup kendi rekorumuzu tazeleyeceğiz. İnşallah Avrupa'da aynı başarıyı gösterip şampiyonlar liginde güzel yerlere gelmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı