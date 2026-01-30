Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti.
- Galatasaray-Juventus maçlarının ilki İstanbul'da, ikincisi Torino'da oynanacak.
- Galatasaray, Juventus'u geçerse Liverpool-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.
- Galatasaray - Juventus
- Borussia Dortmund - Atalanta
- Olympiakos - Bayer Leverkusen
- Benfica - Real Madrid
- Bodo/Glimt - Inter
- Monaco - PSG
- Karabağ - Newcastle United
- Club Brugge - Atletico Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
- Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
- Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
- Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
- Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
- Final: 30 Mayıs (Budapeşte)
JUVENTUS'U ELERSE GELEBİLECEK MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, Juventus'u geçebilirse Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, çeyrek finale çıkarsa PSG/Monaco ve Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden gelecek takımla karşılaşacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmeleri ve takımların yolları: