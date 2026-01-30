Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu

Haberler

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 20. sırada tamamlayan Galatasaray'ın play-off'taki rakibi belli oldu. Kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus ile eşleşti. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat'ta oynanacak.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti.
  • Galatasaray-Juventus maçlarının ilki İstanbul'da, ikincisi Torino'da oynanacak.
  • Galatasaray, Juventus'u geçerse Liverpool-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.

  • Galatasaray - Juventus
  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodo/Glimt - Inter
  • Monaco - PSG
  • Karabağ - Newcastle United
  • Club Brugge - Atletico Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

  • Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat
  • Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart
  • Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan
  • Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

JUVENTUS'U ELERSE GELEBİLECEK MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, Juventus'u geçebilirse Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, çeyrek finale çıkarsa PSG/Monaco ve Barcelona/Chelsea eşleşmelerinden gelecek takımla karşılaşacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off eşleşmeleri ve takımların yolları:

Alper Kızıltepe
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi

İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

galatasaraya başarılar dilerim

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Yıllar önce yaptığımızı tekrardan yapabiliriz, neden olmasın, haydi aslanlar ülkemize bir gurur daha yaşatın! Size güveniyoruz !

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

fener de konferans liginden devam phahahahaaa :DD

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

skternlenn @mcııık

yanıt16
yanıt14
Haber Yorumlarıserdar büyükbayraktar:

Konferansta değil fener TV izle

yanıt13
yanıt7
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

gerçekten büyük bir gurur, dünyanın en büyük en köklü kulüpleriyle yarışıyorsunuz ve aynı ligtesiniz, fener de oturup çay içsin.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

İyi transfer yapılmazsa geçmiş olsun,buraya kadar..

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

