Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, sağ bek oyuncusu Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.
KAS SAKATLIĞI YAŞADI
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.
MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ
Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.