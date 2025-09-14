Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber
Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Eintracht Frankfurt, sağ bek oyuncusu Rasmus Kristensen'in sakatlandığını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Eintracht Frankfurt, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

KAS SAKATLIĞI YAŞADI

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.

MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
