Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanına çıkan Galatasaray, Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından Monaco'dan da puansız dönen sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci kaybını yaşadı.

6 MAÇTA 9 PUANDA KALDI

Galatasaray, Devler Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlamıştı. Ardından oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını kazanarak 9 puana ulaşan temsilcimiz, son iki maçtaki kayıplarla çıkışını sürdüremedi. Sakatlıklar, cezalar ve daralan kadro rotasyonu, takımın performansını olumsuz etkiledi.

İLK 8 HAYAL OLDU

Union SG ve Monaco mağlubiyetleri sonrası Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali dramatik şekilde düştü. Son hesaplamalara göre sarı kırmızılıların ilk 8 şansı yüzde 0,03 seviyesine kadar geriledi.

İLK 24 İÇİN AVANTAJ DEVAM EDİYOR

Her ne kadar ilk 8 ihtimali neredeyse sıfırlansa da Galatasaray'ın ilk 24 içerisinde yer alma şansı hala güçlü. Bu ihtimal yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Elenme olasılığı ise üst üste gelen yenilgilerle birlikte yüzde 7'ye yükseldi.

KALAN MAÇLAR KADERİ BELİRLEYECEK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını iki dev maçla tamamlayacak. Önce sahasında Atletico Madrid, ardından deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. İki maçtan alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi macerasındaki nihai sıralamasını belirleyecek.