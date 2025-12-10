Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali... Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla ilk 8 hedefi neredeyse imkansız hale gelirken, tüm planlar ilk 24'e kalmak üzerine kuruldu. Son hesaplamalara göre sarı kırmızılıların ilk 8 şansı yüzde 0,03 seviyesine kadar geriledi. Ancak Galatasaray'ın ilk 24 içerisinde yer alma şansı hala güçlü ve bu ihtimal yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Kalan iki maç, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki nihai sıralamasını belirleyecek.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda 9 puanda kaldı.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girme ihtimali yüzde 0,03 seviyesinde.
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alma ihtimali yüzde 86 seviyesinde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanına çıkan Galatasaray, Balogun'un 68. dakikada attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından Monaco'dan da puansız dönen sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci kaybını yaşadı.

6 MAÇTA 9 PUANDA KALDI

Galatasaray, Devler Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlamıştı. Ardından oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını kazanarak 9 puana ulaşan temsilcimiz, son iki maçtaki kayıplarla çıkışını sürdüremedi. Sakatlıklar, cezalar ve daralan kadro rotasyonu, takımın performansını olumsuz etkiledi.

İLK 8 HAYAL OLDU

Union SG ve Monaco mağlubiyetleri sonrası Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali dramatik şekilde düştü. Son hesaplamalara göre sarı kırmızılıların ilk 8 şansı yüzde 0,03 seviyesine kadar geriledi.

İLK 24 İÇİN AVANTAJ DEVAM EDİYOR

Her ne kadar ilk 8 ihtimali neredeyse sıfırlansa da Galatasaray'ın ilk 24 içerisinde yer alma şansı hala güçlü. Bu ihtimal yüzde 86 seviyesinde bulunuyor. Elenme olasılığı ise üst üste gelen yenilgilerle birlikte yüzde 7'ye yükseldi.

KALAN MAÇLAR KADERİ BELİRLEYECEK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını iki dev maçla tamamlayacak. Önce sahasında Atletico Madrid, ardından deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. İki maçtan alınacak sonuçlar, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi macerasındaki nihai sıralamasını belirleyecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYASİN TURCAN:

Eller nasıl eller doğal konumdamı ona bakmalı.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

tüh ya tarafsız yabancı hakem olunca kaybettik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Dün 14. Sıradaydı 17 ye düştü üstelik Monaco bir gol daha atsa 18 olacaktı. Bugün ki maçların sonunda 22 23 e düşebilir. Eğer son iki maçı da kaybederse ilk 24 e giremez. Tüm suç Okan'ın.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
title