Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya'nın Juventus takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunu açıkladı. Ara transfer döneminde takıma katılan Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey de listeye dahil edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya bildirdiği listede "ara transfer" döneminde kadroya dahil edilen Noa Lang, Yaser Asprilla ve Sacha Boey'e de yer verildi.

Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
