Galatasaray'ın Şampiyon Bayrakları Salihli'yi Sardı

Galatasaray'ın Şampiyon Bayrakları Salihli'yi Sardı
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın dev beş yıldızlı bayrakları, Manisa'nın Salihli ilçesinde cadde ve sokaklarda dalgalanıyor. Taraftarlar bayrakları sokaklara ve balkonlara astı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın dev beş yıldızlı bayrakları, Manisa'nın Salihli ilçesindeki cadde ve sokaklarında dalgalanıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın bayrakları, Salihli'de cadde ve sokaklarda dalgalanmaya başladı. Salihli'de sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar tarafından beş yıldızlı dev Galatasaray bayrakları, Salihli'de Turan ve Menderes Caddesi'nin yanı sıra evlerin balkonlarına asıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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