Galatasaray'ın Rakibi Liverpool, Crystal Palace'a Yenildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu. Liverpool, ilk 5 haftada elde ettiği galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü konuk edeceği İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 6. haftasında, Liverpool karşında Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçerken konuk ekip, 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği yakaladı.

Maçın 90+7. dakikasında Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

"Devler Ligi"nde Galatasaray'ın Premier Lig'den diğer rakibi Manchester City ise konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'de ilk 5 haftadaki galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken Crystal Palace, 12 puana yükseldi, Manchester City'nin ise 10 puanı bulunuyor.

