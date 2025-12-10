Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı Atletico Madrid, 3-2 kazandı.

ATLETICO GERİYE DÜŞSE DE KAZANDI

PSV Eindhoven, 10. dakikada Guus Til ile öne geçti. Galatasaray'ın sıradaki rakibi olan Atletico Madrid, 37. dakikada Julian Alvarez ile beraberliği yakalarken, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle öne geçti. PSV'nin ikinci golü 85. dakikada Pepi ile geldi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, 12 puana yükseldi. PSV ise 8 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. PSV, Newcastle United deplasmanına gidecek.