Galatasaray'ın paraları havaya uçtu! 'Messi' olması beklenen Yusuf Demir'den büyük zarar

Sezon başında 6 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelen Yusuf Demir, büyük hayal kırıklığı yarattı. Avusturya Milli Takımı'nı seçen ve yabancı kontenjanında yer alan Yusuf'un bir Süper Lig takımına kiralık gönderilmesi gündemde.

Galatasaray, Yusuf Demir transferinden dolayı hem maddi hem manevi büyük zarara uğradı. Rapid Wien'den 6 milyon euro bedelle transfer edilen ve 'Messi' benzetmeleri yapılan Yusuf Demir, bu sezon yalnızca 129 dakika süre alabildi.

KATKI VERMEDİ

5 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Yusuf Demir ne gol ne de asist katkısı verdi. Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için yerli statüsünde olmayan Yusuf'un kontenjanda yer açılması için kiralık gönderilmesi gündemde.

TEK İHTİMAL SÜPER LİG

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Yusuf, 3. takım olarak yurt içine transfer yapabilir. Galatasaray, TFF talimatları gereği Yusuf'u bir Süper Lig takımına kiralık göndermeyi düşünüyor.