Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başından bu yana gündeminde tuttuğu Ademola Lookman için yeniden hareke geçti.

NİJERYA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sezon başında beklentilerin altında kalan Lookman, Nijerya Milli Takımı'nda adeta küllerinden yeniden doğdu. Yıldız oyuncu, son olarak oynanan Tunus mücadelesinde 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi ve maçın yıldızı oldu.

OSIMHEN DEVREYE GİRECEK

Lookman'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu transferde yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e güveniyor. Osimhen, vatandaşı olan 28 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yaparak yıldız isme sarı-kırmızılılara transfer olmayı önerecek. Türkiye'deki futbol ve yaşam hakkında olumlu görüşlerde bulunacak Osimhen, Lookman'ı ikna etmeye çalışacak.