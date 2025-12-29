Haberler

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman transferinde Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e güveniyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı oyuncusu Osimhen, milli takımdan arkadaşı Lookman ile bir görüşme yaparak oyuncuya sarı-kırmızılılara transfer olmayı önerecek.

  • Galatasaray, Ademola Lookman'ı transfer etmek için Victor Osimhen'in Lookman ile görüşerek onu ikna etmesine güveniyor.
  • Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'nın Tunus maçında 1 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray, sezon başından bu yana gündeminde tuttuğu Ademola Lookman için yeniden hareke geçti.

NİJERYA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sezon başında beklentilerin altında kalan Lookman, Nijerya Milli Takımı'nda adeta küllerinden yeniden doğdu. Yıldız oyuncu, son olarak oynanan Tunus mücadelesinde 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi ve maçın yıldızı oldu.

OSIMHEN DEVREYE GİRECEK

Lookman'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu transferde yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e güveniyor. Osimhen, vatandaşı olan 28 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yaparak yıldız isme sarı-kırmızılılara transfer olmayı önerecek. Türkiye'deki futbol ve yaşam hakkında olumlu görüşlerde bulunacak Osimhen, Lookman'ı ikna etmeye çalışacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılığın Erden Timur için talebi belli oldu! Kritik bir detay var
Nereden nereye! Salih Uçan'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Salih'in yeni adresi çok konuşulur
Umre vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybetti

Umre vaadiyle dolandırdı, kumar oynadı! Bedeli ağır oldu
Fenerbahçe-Samsunspor maçının oynanacağı stat tam 40 güne hazır oldu

Süper Lig devinin maç yapacağı stat tam 40 güne hazır oldu