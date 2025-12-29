Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman transferinde Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e güveniyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı oyuncusu Osimhen, milli takımdan arkadaşı Lookman ile bir görüşme yaparak oyuncuya sarı-kırmızılılara transfer olmayı önerecek.
Süper Lig devi Galatasaray, sezon başından bu yana gündeminde tuttuğu Ademola Lookman için yeniden hareke geçti.
NİJERYA'DA KÜLLERİNDEN DOĞDU
Sezon başında beklentilerin altında kalan Lookman, Nijerya Milli Takımı'nda adeta küllerinden yeniden doğdu. Yıldız oyuncu, son olarak oynanan Tunus mücadelesinde 1 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getirdi ve maçın yıldızı oldu.
OSIMHEN DEVREYE GİRECEK
Lookman'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, bu transferde yıldız oyuncusu Victor Osimhen'e güveniyor. Osimhen, vatandaşı olan 28 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yaparak yıldız isme sarı-kırmızılılara transfer olmayı önerecek. Türkiye'deki futbol ve yaşam hakkında olumlu görüşlerde bulunacak Osimhen, Lookman'ı ikna etmeye çalışacak.