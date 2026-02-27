Haberler

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini gören Uğur Karakullukçu, canlı yayında heyecanla su içerek orucunu bozdu; o anlar kısa sürede viral oldu.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray Liverpool ile eşleşti.
  • Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, eşleşmenin açıklanması sonrası masadaki sudan bir yudum aldı.
  • Uğur Karakullukçu'nun Ramazan ayında oruçlu olduğu ve bu hareketiyle orucunu bozduğu görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray'ın Liverpool ile eşleşmesi, canlı yayında ilginç anlara sahne oldu.

"GALATASARAY'IN LIVERPOOL İLE EŞLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE…"

Kura çekimini takip eden spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, eşleşmenin Liverpool olduğunun açıklanmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anki refleksle masadaki sudan bir yudum alan Karakullukçu'nun, Ramazan ayında oruçlu olduğu ve heyecanla orucunu bozduğu görüldü. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda yorum aldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhntgmhspmv:

yanında su ne arıyordu demezlermi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

oruclu oldugunu dusunmuyorum, ben olsam eyvah tepkisi verirdim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

