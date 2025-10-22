Galatasaray'ın Lemina'sından Osimhen'e Övgü

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yenen Galatasaray'da Gabonlu futbolcu Mario Lemina, takım arkadaşı Victor Osimhen'in şu ana kadar beraber oynadığı en iyi forvet olduğunu söyledi.

Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladıklarını belirten Lemina, "Beklemediğimiz bir sonuçtu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde böyle şeyler olabiliyor. Her an hazırlıklı olmalıyız. Yüzde yüz hazır olarak sahaya çıkmalıyız." dedi.

Lemina, Victor Osimhen'in performasını överek, "Arkadaşım olduğu için söylemiyorum. Victor Osimhen, inanılmaz bir forvet. Şu ana kadar oynadığım forvetler arasındaki en iyisi. Kendisinden de çok şey veriyor. Takıma da yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira ile orta sahadaki ilişkisine değinen Gabonlu oyuncu, "Orta sahada iki tane agresif oyuncunun olması karşı takımı zorluyor. Burada ileri doğru gidebiliyoruz. Forvet hattına yardımcı oluyoruz. Topları kapıp, geçiş sağlayabiliyoruz. Bu da forvetlerimizin işine yarıyor. Aynı zamanda da defansımızın işini kolaylaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiziksel durumuyla ilgili bilgi veren 32 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası kendimi iyi hissediyorum. Bunun yanında milli takımım var. Orada hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de var. Gabon'da yüzde yüzümü göstermek istiyorum. Benim, kulübüm ve milli takımım için çok önemli bir sene olacak." diye konuştu.

Oyundan çıkarken kasığını tutmasına da değinen Lemina, "Ardı ardına maçlar oynadığınızda ağrılar olabiliyor. Bir şey olacaksa bunun için önlem almayı tercih ediyorum." şeklinde görüş belirtti.