Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
Galatasaray'ın devre arasında Serie A devi Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'nın sezonun bitmesiyle İtalya'ya dönebileceği öne sürüldü.
Ara transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Alvaro Morata ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
A Bola'da yer alan habere göre; İspanyol golcü Morata, sezon sonunda Milan'a geri dönebilir. İspanyol yıldızın gelecek sezon Galatasaray'da yeterli süreyi bulacağından emin olmadığı belirtilirken, bu nedenden dolayı İtalyan devi Milan'a geri dönebileceği ifade edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılılarda 10 maça çıkan Morta, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.