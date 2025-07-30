Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i ilk mesajında "Solo İl Galatasaray" yani "Sadece Galatasaray" dedi.

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'e imzayı attırmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

OSİMHEN GALATASARAY YOLUNDA

Yıldız oyuncu Osimhen, transferi bitirmek için yola çıktı. İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız futbolcu verdiği ilk mesajında "Solo İl Galatasaray" yani "Sadece Galatasaray" dedi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor. Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor. Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

OSİMHEN'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.