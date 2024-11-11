Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Samsunspor maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçının ardından söylediği sözlere de yanıt veren Uruguaylı eldivenin bunu planlı bir şekilde yaptığı ortaya çıktı.

CİMBOM'UN MOURINHO PLANI

Fernando Muslera'nın Samsunspor maçının ardından yaptığı konuşmanın bir plan dahilinde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu konuşma için Uruguaylı eldiveni seçti. Galatasaray'ın bilerek Fernando Muslera gibi bir markayı kullandığı bildirildi. Dünyaca tanınan kalecinin açıklamalarının, uluslararası medyada da haber olacağının düşünüldüğü ve bu yüzden Mourinho'ya cevap için Muslera'nın kullanıldığı belirtildi.

MUSLERA: MOURINHO İSTERSE GİDEBİLİR

Fernando Muslera, Samsunspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı;

"Beni üzen şey bütün bu mutluluklar arasındayken diğer takımlardan bazı insanların söylediği sözler. Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapmak zorunda hissediyorum kendimi. 14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım. Buranın tarihinde benden başka kimse bu kadar kupa kazanmadı. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazandığı maçın ardından VAR hakemi Attila Karaoğlan'ı ve hakem kararlarını vurgulayarak, "Bu nedenle Türkiye ligini yurt dışında kimse izlemiyor. İngiltere'de sadece oğlum izliyordur herhalde" demişti.