Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'de Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

22' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ajeti'nin Barış Alper'in ayağına çok hafif teması oldu. Barış'ın koordinasyonu bozuldu. Penaltı olmadığını düşünüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Barış Alper ilk pozisyonda düşse penaltı olabilirdi. Son aşamaya bakınca Barış Alper darbeden etkilenmemiş gibi devam ediyor. Hakem kararının desteklenebilir olduğunu düşünüyorum. Penaltı diyenede itiraz edemem.

Bülent Yıldırım: Aynı fikirdeyim. Tam denge esnasında Ajeti biraz dokunuyor. Barış'ın sol topuğu şarjdan dolayı bozuldu. Hissiyatım arkadaki oyuncu adımlamayı bozuyor. Sahada penaltı verilebilir. VAR'ın müdahale edebileceği bir pozisyon değil. Hakemin beden dilinden çok rahatsız oldum. Hissiyatlı yorum yapamam, etki var ancak Barış Alper bir adım atıp düştüğü için penaltı demem.

31' Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bahattin Duran : Çok uzaktan gelip böyle sarı kart göstermek...

Deniz Çoban: Çok net bir sarı kartı atladıktan sonra niye Barış'a sarı kart gösterdi anlamadım. Acayip bir beden dili var hakemin. Kart otorite göstergesidir. Bu sarı karta katılmam mümkün değil.

Bülent Yıldırım: Sarı kart nerede burada? Yanlış bir kart. Bu bir hakem modeli değildir. Bu yıldız sendromudur. Hakem bulduğu her fırsatta oyuncularla sohbet etmeye çalışıyor.

42' Galatasaray'ın kazandığı penaltının VAR'da iptal edilmesi kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemin penaltı vermesi çok büyük bir hata. Hakemin önü açık, değerlendirmesi çok kolay. Hakemin kolay değerlendirebileceği bir pozisyon. Gabriel Sara'nın hakemi aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşünüyorum sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Bu seviyede bir hakemin buna penaltı vermesi inanılmaz. Daha skandal olanı ise VAR'da izleyip sarı kart göstermemesi kabul edilemez.

Bülent Yıldırım: Söyleyecek bir şey yok. Skandal.

Görüntü: beIN SPORTS