Galatasaray'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu

Galatasaray hazırlık maçları kapsamında AC Monza ve Venezia FC ile Avusturya'da, Villarreal ile de İstanbul'da karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçını 24 Temmuz Cuma günü Raiffeisen Arena'da AC Monza ile oynayacak. Aslan, ikinci hazırlık karşılaşmasında 27 Temmuz Pazartesi günü Venezia FC ile Hofmann Personal Stadion'da oynanacak.

Galatasaray, üçüncü maçta ise Villarreal CF ile RAMS Park'ta 8 Ağustos Cumartesi günü saat mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, diğer hazırlık müsabakalarıyla ilgili duyuruların ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın belirlenen programının TSİ şu şekilde:

24 Temmuz Cuma

21.00 Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi

21.00 Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi

21.00 Galatasaray - Villarreal (RAMS Park) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı