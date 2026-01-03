Haberler

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da ara transfer dönemi planlamaları sürerken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten sözleşme feshi için bedel talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılması gündemde olan Yusuf Demir'le ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Genç futbolcunun yönetimle yaptığı görüşmede, sözleşme feshi için fesih bedeli istediği belirtildi.

GALATASARAY YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların, kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir ile devre arasında yolları ayırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu süreçte oyuncunun fesih bedeli talebi, ayrılığın seyrini etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirildi.

YÖNETİM FESİH BEDELİNE SICAK DEĞİL

Galatasaray yönetiminin ise Yusuf Demir'in talep ettiği fesih bedelini ödemeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil