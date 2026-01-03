Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılması gündemde olan Yusuf Demir'le ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Genç futbolcunun yönetimle yaptığı görüşmede, sözleşme feshi için fesih bedeli istediği belirtildi.

GALATASARAY YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların, kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir ile devre arasında yolları ayırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu süreçte oyuncunun fesih bedeli talebi, ayrılığın seyrini etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirildi.

YÖNETİM FESİH BEDELİNE SICAK DEĞİL

Galatasaray yönetiminin ise Yusuf Demir'in talep ettiği fesih bedelini ödemeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.