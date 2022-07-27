Galatasaray'ın genç yıldızı Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa kiralamak istiyor

Galatasaray'ın gelişimi adına daha sık forma giyeceği bir takıma kiralamak istediği Olimpiu Morutan için İtalya Serie B takımı Pisa harekete geçti.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Fanatik'in La Nazione'den aktardığı habere göre Pisa, Galatasaray'ın Morutan'ı kiralamaya açık olması sonrası temaslarına başladı. İtalyan kulübünün yetkilileri Claudio Chiellini ve Giovanni Corrado'nun transfer adına ilk görüşmeyi gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

PISA TRANSFERDE AVANTAJLI

Oyuncunun Kasımpaşa'ya kiralanmasının beklendiği fakat Pisa'nın bir görüşme daha gerçekleştireceği aktarılmakta. İtalyan ekibinin kadrosunda yer alan Marius Marin ile aynı menajerlik şirketinde olmasının Morutan transferi adına avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.